En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, queremos reafirmar nuestro compromiso y trabajo en defensa de más derechos para la Mujer; cada una desde su lugar, empoderándose con un solo objetivo: lograr más Igualdad.





La historia nos muestra como las mujeres fuimos conquistando ante la adversidad: Derechos laborales, políticos, culturales, sociales. La historia nos enseña que las mujeres hemos sufrido todo tipo de discriminaciones y hemos tenido menos derechos que los hombres; esta situación ha ido cambiando a través de la perseverancia incansable de las mujeres que nos ha permitido conquistar derechos y ponernos a la par.





En dos años de gestión desde el gobierno de Jujuy, tuvimos avances fundamentales en política de publica para la mujer, como la creación deJuzgados especializados en Violencia de Genero, sancionada como ley 5897, que prevé la creación de seis juzgados, dos en San Salvador de Jujuy, uno en San Pedro, uno en Libertador General San Martin, uno en Perico y uno en Humahuaca. Actualmente ya se encuentran en pleno funcionamiento dos juzgados, uno en San Salvador de Jujuy y otro en San Pedro.





Fuimos la primera provincia en el país que difundió un Registro Provincial de Femicidios, esto ha significado un cambio de paradigma en el abordaje de la problemática de la violencia que tiene que ver con empoderar a las mujeres y proteger sus derechos desde un trabajo con perspectiva de género y de visibilizar la problemática. Ya no se oculta nada en nuestra provincia como pasaba en años anteriores.





Otra de las acciones de nuestro gobernador Gerardo Morales es haber tomado la decisión política de jerarquizar un organismo provincial que atienda la problemática de género, es por ello que creó la Secretaria de Paridad de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, con una mirada integral y transversal de política pública cuyo objetivo es promover el desarrollo humano, la igualdad entre hombres y mujeres como eje principal dentro de la agenda de gobierno.





Desde el Gobierno nacional también se ha impulsado política pública para erradicar la violencia contra la mujer, se puso en marcha el Plan Nacional de Acción Integral para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cumpliendo con la Ley 26.485, a la cual hemos adherido desde la Legislatura provincial.





Siendo consecuentes con el compromiso asumido con la sociedad, ya son 11 los Centros de Atención de Violencia de Género que funcionan en nuestra provincia, las mujeres de San Salvador de Jujuy, San Pedro, Libertador General San Martin, Humahuaca, Palpalá, Santa Clara, Caimancito, Abra Pampa, La Quiaca, Perico y Tilcara, ya cuentan con un órgano de contención, asistencia técnica, en cumplimiento de la ley provincial 5107 de atención integral de la violencia familiar.





El programa “Vivamos sin violencia hacia las mujeres” lanzado el año pasado por el gobierno provincial, ha permitido que organismos de la sociedad civil que trabajan en esta temática participen de una trabajo en red para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres, muchas instituciones se sumaron, otras no, aún pueden hacerlo, la convocatoria al trabajo conjunto para eliminar la violencia, está abierta.





Estos son algunos ejemplos de las medidas que se han tomado desde esta gestión de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha. Falta mucho por hacer, todavía no se han cumplido los objetivos, faltan derechos por consagrar, y metas que alcanzar en perspectiva de género, pero no podemos negar que se ha avanzado mucho, y que el camino de lograr la igualdad de género no tiene retorno.





Esta fecha tiene que servir para unirnos, mujeres y hombres, para lograr igualdad de oportunidades, involucrándonos, participando, acercando propuestas. Estamos convencidas que la mejor manera de conquistar más derechos es ser cada vez más mujeres, ocupando nuestros puestos de trabajo, mostrando que ALLI ESTAMOS, haciéndonos respetar, no sirve solo quejarse y ponerse en la vereda del frente.





Alentamos a trabajar a cada una desde su lugar, con respeto, en paz, sabiendo que entre todos podemos construir y contribuir a la IGUALDAD DE GENERO.





DIPUTADAS PROVINCIALES DEL FRENTE CAMBIA JUJUY

