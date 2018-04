JORNADA DE LUCHA DEL SEOM JUJUY.

En el día de la fecha se realizo una multitudinaria marcha encabezada por el SEOM JUJUY y municipales de toda la provincia; la jornada comenzó a tempranas horas de la mañana con una asamblea en el edificio 4 de Junio en donde disertaron integrantes de la Comisión Directiva del SEOM refiriéndose a la realidad sociopolítica por la que pasa la provincia y en esta instancia los trabajadores municipales; posteriormente se realizo una marcha con trabajadores municipales de toda la provincia, marchando por el micro centro y desembocando en puertas de Casa de Gobierno, para hacer escuchar sus reclamos los cuales serian: no al aumento del 5%, no a la judicialización de la protesta, pase a planta, cláusula gatillo, desprecarizacion, reincorporación de los despedidos, no a los bajos salarios, cierre de las paritarias 2017, entre otros.

Sebastian Lopez Secretario Adjunto del SEOM culminada la jornada de lucha nos hacia un resumen informativo comentando las respuestas dadas por el Gobierno diciendo; “Hoy los compañeros del interior se convocaron para venir a exigirle al Gobierno de Morales que reciba a la Comisión Directiva y a los delegados para poder plantear las distintas problemáticas que hay en el interior de la provincia, en cada una de las localidades se pide pase a planta permanente, categoría, desprecarizacion. Nosotros queremos poner en la agenda del Gobierno las problemáticas de los trabajadores municipales, es fundamental que el Gobierno escuche a la dirigencia municipal y a los trabajadores…” AMPLIA CONVOCATORIA DE LOS MUNICIPALES A LA MARCHA # 5A El Secretario Adjunto enfatizaba en la amplia concurrencia de los trabajadores a la marcha y el compromiso que tiene que adquirir el Gobierno para resolver los problemas de los municipales; “Hoy ha sido contundente la presencia de los compañeros exigiendo al Gobierno de Morales que tiene que recibir y sentarse a charlar las paritarias completas de los municipales, no solo el porcentaje a pesar que ya están cerradas y nos han impuesto ese 5% que el SEOM rechaza; también hay que hablar sobre las condiciones laborales de los trabajadores municipales y eso es lo que hoy logramos…” REUNION CON EL SEOM JUJUY Y AUTORIDADES DEL GOBIERNO. Lopez nos informaba sobre la reunión que se logro conseguir con el Gobierno aduciendo que;” El día martes a las 19:00 hs va a venir la Comisión Directiva, compañeros delegados y vamos a tratar de llegar a una solución y si no se convocara a un plenario y se seguirá con un plan de lucha como corresponde…” Concluía el Secretario Adjunto del SEOM JUJUY.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.