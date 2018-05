El romance secreto de Laurita Fernández con Matías Alé

Sus noviazgos más conocidos fueron los de Fede Hoppe y Fede Bal, y de sus otros amoríos sólo rumores.

Laurita habló por primera vez de la posibilidad de integrar el tribunal de notables del show de Marcelo Tinelli. “Hace como dos meses me tiraron algo muy por el aire, nada concreto y encima yo estaba por estrenar Sugar. Llegado el momento, hablaremos. La verdad es que todavía no hablé con nadie para ser jurado. Me parece una decisión muy importante como para apresurarme”, aseguró.