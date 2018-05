La oposición logró aprobar la ley de tarifas: crónica de una derrota anunciada para el Gobierno

"Desdramaticen este debate. No rompan los puentes con la oposición" , insistía Pichetto ante el momento de mayor debilidad de la gestión de Cambiemos y después de que Macri, sus principales espadas políticas y los senadores del oficialismo no habían podido retener el voto del senador Guillermo Pereyra, del MPN, que la tarde anterior le había dicho al Presidente, en su propio despacho, que no acompañaría el proyecto opositor. "Insólito", se lamentaba un senador macrista.