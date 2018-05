Moria Casan anunció que no será parte del jurado de "ShowMatch" y apuntó a Marcelo Tinelli

’Pongan a la vieja, saquen a la vieja…’. Eso no lo voy a permitir". Una Moria Casán enojadísima -como hacía tiempo no se la veía- hizo un fuerte descargo en su programa (Incorrectas). Sucede que se quedó afuera del jurado del Bailando 2018. Ocurre que no le gustó -¡para nada!- la forma.





Moria encuentra un hecho muy puntual para explicar la no convocatoria. Una frase que pronunció días atrás, durante un reportaje que concedió en Intrusos. "Me preguntaron por Laflia -recordó la diva, en referencia a la nueva productora de Marcelo Tinelli-. Y yo dije: ’¿Entienden algo de Laflia, Ideas del Sur, Canal 13? (Porque) es un mix que yo todavía no lo entendí’".

Según afirma la Casán, justo unos segundos después de haber pronunciado esa frase al aire, Marina Calabró -panelista del ciclo de Jorge Rial– recibió un llamado: "Preguntale a Moria Casán por qué no va a estar más en el jurado" , escuchó Calabró en su celular.

Así lo cuenta Moria: "¡(La llamaron) en el momento que yo dije que no entendía lo que era Laflia! Esta es la verdad" . Y sostiene además que una persona de la productora de Tinelli, del "riñón de ellos" -define-, habría realizado esa comunicación, dejando ese mensaje cuanto menos sugestivo. Sin embargo, no se trata del Chato Prada; ese es el único nombre que dio la conductora a modo de aclaración.



"Por favor, no me pregunten más (si estará en el jurado) porque son estrategias que salen de ustedes -denunció la Casán-. ¡Pero no digan ’la saquen, la ponen’!, porque yo no quiero estar, no quiero estar…".











Moria Casán y Marcelo Tinelli en una entrega de los Martín Fierro





Y apuntó directamente a Tinelli: "El primero que dijo que yo iba a estar fue él, cosa que me extrañó. Ni siquiera me habían pagado, ¡mirá si yo iba a decir algo! Me extrañó escucharlo. Después me llaman para firmar el contrato y digo que no puedo ir. Y después, el primero que tira que podría no haber un jurado es Ángel (De Brito)".





"Yo tengo la mejor con todos, pero hay que decir la verdad" , concluyó la (ex) jurado del Bailando.

