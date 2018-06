C P N BLANCA JUÁREZ TITULAR DEL CONSEJO PROFESIONAL CIENCIAS ECONOMICAS

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

C.P.N. Blanca Juárez Dialogo con huellas de Jujuy, La visión de la economía en la provincia y argentina. La corrida cambiaría que se produjo en abril, vimos la repercusión tema inflacionaria enel mes de mayo, nos preocupa a todos los Argentinos.En este sentido asemos notar de coyontura esto se origino y tiene un impacto en nuestro país,debido a las medidas que han tomado el gobierno norteamericano. Tomaron dos medidas muy importantes que tiene que ver con una medida monetaria, y otra cambiaría, (en orden impositiva),En el tema impositivo ellos (Estados Unido),decidieron reducir el impuesto a las ganancias del 35% al 21% para toda las empresa que este radicada en Estados Unidos y desarrollen todas sus acti-vidades en el mercado americano.Esto significo que los fondos que estaban en otro lugares del mundo, volvieran a emigrar de estospaíses asía Norteamérica y que por otro lado aumentaron el rendimiento de la taza del tesoro americano que normalmente se movía entre 1.5% al 1.75% la termino llevando a 3.9 % que es unataza muy alta de rentabilidad par lo que manejaba el mercado norteamericano.También ésto hizo que muchos inversionistas que estaban en muchos lugares del mundo, setrasladaran nuevamente a Estados Unidos sabiendo que la rentabilidad que van a tener sera muchomas alta.Esto produjo parte de la devaluación que nos impacto a nosotros y al real en Brasily también produjo devaluación del euro en europa, es decir la economía mundial recíbio el efectode esto, si esto lo trasladamos a nuestro país , y el dolar tubo movimiento esto impacto directamente sobre la inflación y sobre los precios internos.¡ Donde normalmente la gente nota o tiene la percepción mas clara del efecto de la inflación?cuando tiene que adquirir los artículos de primera necesidad aquellos que forma parte de la canastabásica alimentaria, donde nosotros vemos en la perdida adquisitivo del salario del bosillo, se ve poreste movimiento de los precios internos,En Argentina se estaba debatiendo el tema de la tarifa, como se sabe la ley salio ,posteriormente fue vetada, porque va de la mano ir sacando los subsidio, que impactan también en los gastos publico nacional, a las empresas que lo proveen cundo hablamos de las cuestiones ener-getíca no hablamos de la luz si no del gas y combustible, Otro de los aspecto que impacta en los precios de los artículos que las gente recurre para su exitencía .Si nosotros analizamos que pasa en nuestra provincia no los olvidemos que mucho de los artículos que consumimos en el mercado interno de nuestra provincia ,viene de otro lado, por lo tanto cuando hay aumento de combustible eso también impacta sobre los precios, a colación de todo esto también sobre esta situación.Se dio ya la necesidad que del gobierno nacional tomara la desición de tomar un préstamo en elFondo Monetario Internacional (F.M.I.),sabemos que se esta pidiendo prestamos a otros bancos inter-nacionales entre ellos Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D).Todo esto a ocasionado este movimiento en la economía Argentina , fundamentalmente en lagente y luego impacta en la economía familiar,donde la gente empieza a sentir si puede o no satifaser toda las obligaciones que atiende normalmente en lo que es su vida cotidiana.Aquí también al estado se ve en la necesidad de achicar los gastos publico o sea los prestamistasle piden una reducción de gastos publico, e también se tiene que analizar cuales son los ítems quese puede llegar a tocar ,de uno que se anuncio, a la par que se tomaba un préstamo internacional, era la reducción de la obras publicas prevista para 2018, en el caso de Jujuy se quería saber si se contí-nuaban con el proyecto de la ruta 34 se dijo que esa obra se llevaría adelante.No obtante el estado nacional tiene que ver por las misma imposiciones que le va dar a el Fondo Internacional, cuales son los ajuste para achicar los gastos publicos.