Morena Rial se separó de su novio

Morena Rial anunció a través de Instagram que se separó de Facundo Ambrosioni , en medio del escándalo con Jorge que mantiene junto a Natacha Jaitt.





El viernes, Jaitt dijo que el ahora ex novio de Morena Rial había tenido una "historia" con Leo Cohen Arazi, y publicó una serie de capturas de chat de Jorge Rial con su hija en la que se habla del tema.













"Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mi, la persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo. Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada. Gracias nuevamente por todo. Sé Feliz. Gracias por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi! Y perdón por tan poco", escribió Morena.













También, Morena subió una historia de Instagram y escribió:

Me siento mal".





