Tinelli confirmó a De Brito como jurado de Bailando 2018, quiere a Polino y postuló a Flor Peña y Laurita Fernández

El lugar elegido para comenzar con la preproducción de ShowMatch fue Mar del Plata. Hacia allí, Marcelo Tinelli y su equipo de Laflia viajaron y comenzaron a calentar motores para la nueva temporada del programa, que arrancaría a fines de julio.

"Hoy vamos a definir si son 4 o 5 los jurados que van a estar en el programa, todavía no teníamos definiciones. Me encantaría charlar con Moria, escuché que había dicho que no iba a estar . Primero me gustaría hablar personalmente con ella, pero no tenemos confirmación, porque también tiene mucho que ver con los horarios en los que se va a hacer en el programa, sobre todo si va a haber chicos en el estudio", expresó Tinelli en diálogo con Hay que ver , el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por elnueve .

"EL JURADO CONFIRMADO ES ÁNGEL DE BRITO, CON POLINO HAY QUE VER EL HORARIO POR EL TEMA DE SU NUEVO PROGRAMA. Y UNA PRIMICIA... A MÍ ME ENCANTARÍA QUE ESTUVIERAN EN EL JURADO FLORENCIA PEÑA Y TAMBIÉN LAURA FERNÁNDEZ".

"Si lo hacemos a la tarde, tanto con Moria (está en América con Incorrectas ) como con Marcelo Polino (estará a la tarde en eltrece ) hay problemas con los horarios por los programas que hacen ellos", agregó.

Además, el conductor reveló los nombres de los famosos que le gustaría ver en la silla como jurados: " El jurado confirmado es Ángel de Brito, con Polino hay que ver el horario por el tema de su nuevo programa. Y una primicia... a mí me encantaría que estuvieran en el jurado Florencia Peña y también Laura Fernández , para no decirle Laurita, porque ya tiene una identidad más grande, más groso".

" Nicole Neumann puede ser una posibilidad . Cuando estuvo ha sido una mina divertida, que entra en el juego de lo que es el certamen. Sé que tiene contrato con Telefe , no quiero decir nada todavía, pero vamos a hablar con ella", cerró.









fuente: https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/tinelli-confirmo-brito-jurado-bailando-2018-quiere-polino-postulo-flor-pena_100263

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.