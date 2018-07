Llamativa respuesta de Pampita a su mejor amiga y panelista cuando le preguntó por el final de Pampita Online

El martes por la tarde, Pampita Online llegó a su (triste) final con la cabeza del equipo a miles de kilómetros de distancia, disfrutando del verano español. Mientras Claudia Fontán (convocada para reemplazar a Pampita en sus últimas emisiones) se despedía, la modelo compartía selfies junto a su amiga Luciana Pizzolorusso, desde alguna ciudad ibérica.



Y, el miércoles, Ángeles Balbiani , la mejor amiga de la conductora y hoy expanelista del ciclo de Telefe, contó detalles de cómo vivió el difícil momento. “ Yo no hablé con ella directamente, no me senté a conversar como suelo hacerlo. Cruzamos unos mensajes la semana pasada. Me dijo que estaba atravesando un momento en el que necesitaba tiempo. Es mi amiga y yo se lo doy ” , reveló la mujer, en un móvil con Intrusos.



“No tuve una conversación con ella. No siento que le haya pasado algo conmigo. Me contestó los mensajes y en esa respuesta me pide tiempo. No me lo tomo como algo personal. Me encantaría ayudarla, pero ella es una mujer grande y yo no la tengo que defender ni tengo que estar insistiéndole. Cuando ella sienta que es momento de hablar, será” , completó sobre la llamativa respuesta de Pampita en medio de la polémica.

