La otra Nahir: una adolescente de 17 años mató a su novio de una puñalada

Parecía una simple discusión entre adolescentes, cuando todo se salió de control: una joven de 17 años mató a su novio de una puñalada en el pecho que le perforó el corazón en una vivienda de la zona sur de la ciudad de Rosario. La joven permaneció por más de diez horas prófuga, hasta que decidió entregarse en un Juzgado de Menores.

La víctima fue identificada como Brian Ezequiel Ortiz, de 19, y el hecho ocurrió a las 4 de la madrugada de este viernes, en una casa de la calle Garibaldi al 3800 del barrio Alvear de Rosario. Al matar a su pareja, la adolescente se escapó del lugar, pero se entregó en las últimas horas asegurando que Ortiz la había intentado encerrar en el baño.

El lugar del hecho.

Todo comenzó cuando ambos adolescentes, que llevaban un año y medio de relación, comenzaron a insultarse y agredirse alrededor de las 2 de la mañana. Fue entonces que en medio de la mutua agresión, la adolescente tomó un objeto para atacar a su pareja.

Fue entonces que Ortiz, a base de empujones, intentó encerrar a la joven de 17 años en el baño. Pero ella ya había tomado con sus manos el cuchillo con el que terminó con su vida. Según las fuentes, el joven murió desangrado, en los brazos de la madre de la asesina.

La mamá de la atacante, al despertarse, se encontró con la trágica escena: “Yo nunca pensé que iba a terminar así. Habían discutido tres veces en los últimos tiempos, pero esto no", dijo. Fue ella quien llamó al 911, pero cuando la asistencia llegó, la víctima ya había fallecido.

La pareja habría discutido por celos.

La madre de la joven, explicó en diálogo con Via Rosario “yo estaba enojada con ella por las cosas que hace. Es muy violenta, se altera y se pone muy nerviosa”. En esa línea, señaló que las peleas entre ambos no eran frecuentes y que el altercado previo al homicidio fue por “celos”. A su vez, ratificó que su hija no volvió a su hogar hasta las 10 de la mañana, cuando fueron a buscarla efectivos de la policía.

Según contó la mujer, ambos jóvenes habían tenido una infancia muy difícil, marcada por la pobreza y la violencia. Brian y sus hermanos, más chicos, perdieron a sus padres hace unos años y vivieron en un orfanato. Mientras que la joven de 17 años fue violada cuando tenía solo 10 años por tres adolescentes y nunca logró recuperarse de aquel hecho.

La causa quedó en manos del fiscal Luis Schiappa Pietra, mientras que la adolescente se presentó en horas del mediodía en la sede del Juzgado de Menores de la III Nominación de Rosario, quedando detenida e imputada por el homicidio.

