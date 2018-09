MEGACAUSA : RECHAZARON RECURSO DE APELACIÓN AL EX GOBERNADOR FELLNER

En cuanto al argumento, sostenido por los defensores, que el hecho imputado no encuadraría en ninguna figura penal, la jueza sostuvo que aún no puede ser proclamado en tanto – y es necesario reiterar- que una vez más este pedido aparece como prematuro, ya que la investigación penal preparatoria no se encuentra concluida y de los elementos de prueba obrantes en la causa, las dudas no han quedado despejadas para cerrar el proceso con la convicción necesaria acerca de la no autoría o no participación de Fellner en los hechos investigados.