ENTREGARON VIVIENDAS ADJUDICADAS POR DEMANDA LIBRE EN PALPALÁ

Cabe destacar que de las 84 viviendas entregadas, se cumplió con la normativa que contempla el cupo para personas con discapacidad y ex combatientes de Malvinas, restituyéndoles de esta manera derechos y prioridades en futuras adjudicaciones y entrega de viviendas construidas por la provincia.

En ese marco, el Gobernador Gerardo Morales destacó que esta entrega es una de las primeras que se realiza a partir del nuevo sistema de adjudicación por demanda libre, “y esto es un principio de reconocimiento de derechos, justicia y dignidad para todos los jujeños”.

Remarcó que la etapa de finalización de las viviendas se realizó con fondos provinciales y ahora reembolsados por Nación, “porque no podíamos dejar que se caiga un plan de viviendas, porque no solo se perjudica la gente sino que la obra se paraliza por diez o cinco años, y eso no podíamos permitirlo”.

A su turno, el titular de IVUJ, Walter Morales, señaló que el poder entregar estas viviendas que son adjudicadas por demanda libre “son la esencia y razón del IVUJ”, y significa “poder devolverles a los ciudadanos jujeños el derecho de acceder al techo propio sin amigos ni dedo”.

Finalmente, el intendente de Palpalá, Pablo Palomares, agradeció el in cesante trabajo y acompañamiento del Gobierno Provincial “que hoy le cumple el sueño de la casa propia a muchas familias, y desde el municipio lo vamos a acompañar el día a día”.

Acompañaron la entrega de las viviendas, los vocales Social y Técnico del IVUJ, Gustavo Muro y José Paiquéz; concejales y representantes del deliberante y municipio palpaleño, y una gran cantidad de vecinos que se acercaron a recibir los títulos de sus viviendas.

Viviendas adaptadas para personas con discapacidad

Silvina Yesica Arroyo, beneficiaria de una de las viviendas para personas con discapacidad, señaló que el contar con la casa propia “es un renacer para mí y mi familia”, ya que tras 28 años de alquilar “recibimos este regalo que es una bendición, y donde podremos envejecer sin miedo a que nadie nos la quite”.

Sobre las modificaciones de las viviendas que la hacen apta para personas con discapacidad resaltó que “es importante que seamos escuchados y que el Gobernador se haya preocupado por nuestras necesidades para poder desplazarnos y manejarnos de una manera más libre por todo el barrio”.

“Estas modificaciones y la prioridad para que las personas con discapacidad recibimos para poder acceder a nuestra casa propia es una muestra de que se respetan nuestros derechos, y por eso estoy contenta todavía” ponderó.

Finalmente, Arroyo expresó como mensaje para otros ciudadanos que esperan el techo digno: “soy una persona católica y vale la espera, porque con fe y esperanza todo se consigue”.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.