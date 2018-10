Ex manager de Rodrigo reveló cómo encontró el cuerpo tras su muerte: “Le habían desaparecido las…”

El ex manager de Rodrigo habló sobre el estado en que estaba su cuerpo Pepe Gozalo, el ex representante del cantante tropical Rodrigo, reveló estremecedores detalles sobre el estado en el que encontró el cuerpo tras el fatal accidente.El ex manager de Rodrigo habló sobre el estado en que estaba su cuerpo





A horas de su estreno, la película inspirada en el cantante tropical RodrigoBueno no para de dar que hablar. Después de que Marixa Balli realizara fuertes y duras críticas, quien salió a hablar sobre el tema fue su ex manager, Pepe Gozalo.





En este sentido, el ex representante de Rodrigo brindó una entrevista en donde aseguró: “Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardarraíl, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche”.









Y continuó: “Le acomodé un poquito la parte del costado que estaba al descubierto y lo encontré ‘bolsiqueado’, con los bolsillos afuera…Le había desaparecido el reloj, las cadenas, entre otras cosas”.













Recordemos que Rodrigo falleció el 24 de junio del 200 en un accidente vial en l Autopista buenos Aires-La Plata; la tragedia había ocurrido a las 3 de la mañana cuando su camioneta Ford Explorer SUV perdió el control, chocó contra la barrera de contención y el cantante tropical salió expulsado.





A lo largo de su carrera musical no solo colmó bares y boliches sino también el mítico Luna Park, momento en que se consagró como una de las figuras más importantes de la movida tropical.





