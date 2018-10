LA LEGISLATURA RATIFICÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA ‘JUJUY ASISTE Y REACTIVA’

La legislatura, durante la 14º Sesión Ordinaria, ratificó mediante la Ley Nº 6.094 el Plan de Contingencia Jujuy Asiste y Reactiva. “Esto evidencia la importancia que representa para el gobierno el bienestar social, confronta la emergencia económica de una forma integral, dando soluciones rápidas y efectivas a las necesidades de los grupos vulnerables de la provincia, de los trabajadores precarizados, productores familiares, pequeñas y medianas empresas. No solo son medidas de asistencia, sino primordialmente de reactivación y estímulo de los sectores productivos de la provincia, que son el motor de nuestra economía”, señaló Luciano Rivas, miembro informante.

Además, el diputado explicó “el objetivo de nuestro gobernador es atacar la consecuencia más dura de la crisis económica. No con ajuste y recesión, sino con estímulo. El decreto implica un serio y concreto abordaje de la problemática económica y social”.

Por su parte, el diputado Rodolfo Nieto señaló “no estamos hablando de pedir plata, estamos hablando del presupuesto ya aprobado. ¿Cómo vamos a lograr los fondos? Con la reasignación de partidas para trabajar de una forma mucho más ágil, para llevar las soluciones que queremos darle a la gente lo más rápido posible. Es la sensibilidad de un gobierno que sabe que estamos en crisis, que es muy dura para todos, pero no queremos estar lejos de la situación real. Este gobierno tiene sensibilidad. Este decreto es en función de salir adelante, de estar al lado de la gente, que sientan que el gobierno está presente en los momentos difíciles que a cada uno le toca vivir”.





Asimismo, la Cámara ratificó otros cinco acuerdos que quedaron establecidos como Leyes Nº 6.090, Nº 6.091, Nº 6.092, Nº 6.093, y Nº 6.095.

En relación a la Ley Nº 6.091 que convalida el convenio celebrado entre la provincia de Jujuy y el Consejo Federal de Inversiones para llevar adelante el programa “Jujuy, energía viva” en Tecnópolis 2018. “Se busca la difusión de todo el potencial de Jujuy, de todo lo que le da vida”, señaló Carlos Amaya, miembro informante.

Por su parte el presidente de la bancada oficialista, Alberto Bernis, explicó “esto es un aporte que hace el CFI, no es un crédito, y es para mostrar a Jujuy en todo su desarrollo económico, tecnológico y productivo, para mostrar todo el potencial que tenemos. Es un decreto que manda el Ejecutivo, que el gobernador manda a la Legislatura para que se entere el pueblo de la mano de sus representantes. Es transparencia política, para que se enteré todo el cuerpo cómo son los convenios y a qué están destinados. Se trata de esto, para que no queden dudas”.





En cuanto a la Ley Nº 6.092, de ratificación de Decreto Nº 7.609 y del acuerdo Marco de Colaboración celebrado entre el Banco de la Nación Argentina y el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el diputado Guido Luna explicó “tiene como objetivo realizar acciones conjuntas para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a las estrategias que tenga cada una”. Por su parte, el diputado Fabián Tejerina señaló “el convenio que se está conciliando no es otra cosa que el acompañamiento del gobierno hacia el sector productivo. No significa que el estado esté contrayendo deudas, por el contrario, y tampoco determina qué actividades se van a promocional. Está claro que no vamos a dejar que la producción vaya sola a tocar la ventanilla del Banco Nación. El esfuerzo lo tenemos que hacer en conjunto. No hay otra cosa por debajo”.





La última Ley tratada, de ratificación de Decreto – Acuerdo Nº 7.540 tiene por finalidad asegurar la realización de obras públicas en la provincia. Al respecto, el diputado Fabián Tejerina explicó “la realidad nos marca que a través de las decisiones que se tomaron a nivel nacional de reasignación de partidas seguramente provoquen una caída en el nivel de la obra pública, obra pública que consideramos estratégica en cuestión laboral y productiva. Sabemos de su importancia económica. Esta decisión de reasignación puede afectar tanto en su insuficiencia o demora para la transferencia de fondos. Por eso este decreto tiene como objetivo, y haciendo uso de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de la reasignación de partidas, que se autorice al ministerio de hacienda, a tesorería de la provincia, a cubrir las insuficiencias de recursos comprometidos o demoras en asistencia financiera destinada a la obra pública de modo de asegurar su ejecución, siempre y cuando no afecte cuestiones fundamentales en las prestaciones que debe dar el estado. Es una medida de protección para mantener el nivel de obra, que tiene que ver con la fundamental importancia para mantener el nivel de empleo en la provincia”.





