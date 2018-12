CARLOS HAQUIM PARTICIPÓ DEL ACTO DE RELEVO DE AUTORIDADES DEL GAM5

Carlos Haquim, vicegobernador y presidente de la Legislatura, participó del acto de relevo de autoridades del Grupo de Artillería de Montaña Nº5. “Sin duda la presencia del vicegobernador nos honra enormemente y demuestra un respaldo a nuestra labor”, señaló el Teniente General Gerardo Banega, nuevo jefe de la Unidad.

Banega se desempeñará como jefe del Grupo de Artillería de Montaña Nº 5 durante los años 2019 y 2020. Al respecto sostuvo “estamos asumiendo el comando de la Unidad, y una Unidad muy importante que hoy está empeñada, está trabajando junto con la comunidad en todo el apoyo que la sociedad necesite”.

Por su parte el jefe saliente, Teniente Coronel Darío Adrián Cialone, señaló “hoy estoy entregando el comando al Teniente General Banega. Me voy agradecido y feliz porque logré alcanzar los objetivos que me autoimpuse y los que se me impusieron. Es un momento donde vienen los agradecimientos y las despedidas”.