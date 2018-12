Kany García: "Me separé de mi marido y me enamoré de mi entrenadora"

" M i papá era una persona extremadamente liberal, con él fue muy fácil, porque como que tenía mucha sensibilidad por lo que había pasado. Me dijo: ’Yo me tuve que sentar y decirles a mis propios padres que me enamoré de una mujer siendo cura, hace cuarenta años. Quién soy para decirte algo. Lo único que te voy a decir es que si alguien se mete con ustedes yo las voy a defender’. Mi mamá no lo podía creer", señaló.