MEGACAUSA EL JUEZ DR. CRUZ DIO POR CUMPLIDA LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA

Más de veinte personas están imputadas en la causa, entre ellas, el ex gobernador de la provincia, Eduardo Fellner; el ex ministro de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Luís Cosentini; el ex presidente del IVUJ, Lucio Abregú; los ex funcionarios nacionales, José López y Germán Nivello; integrantes de la organización social Tupac Amaru, encabezados por Milagro Sala; como así también actuales y ex intendentes municipales.