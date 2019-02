“NOS OBLIGARON A…”: LAS TERRIBLES PALABRAS DE BENJI GREGORY EL ACTOR DE LA SERIE ALF

La serie Alf marcó la infancia de muchos con las aventuras del extraterrestre más divertido que llegó por accidente a la casa de la familia Tanner, quienes lo acogieron como uno más. Sin embargo, a pesar del hermoso recuerdo que tiene el público, uno de sus actores no vivió la mejor de las experiencias.



El hombre que de pequeño encarnó al hermano de Alf en la serie, Benji Gregory , fue entrevistado y contó cómo fue estar en la tira televisiva que lo hizo famoso a nivel mundial. "Nos obligaron a decir que era un extraterrestre de verdad”, reveló el hombre de 41 años.

Además, reveló detalles de la persona que estaba en el traje de Alf: “Su nombre era Michu. Era una de las preguntas más comunes. ‘¿Cómo era Alf? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo hacen eso?’ Nos obligaron a decir que era un extraterrestre de verdad” , recordó.

Por otro lado, el actor reveló que el elenco no se llevaba muy bien: “Después del último episodio cancelaron la serie y se terminó. Yo sé que no terminó bien” , en referencia a ese último capítulo de 1990 en el que Alf aparece por última vez enfrentándose a un grupo de oficiales.



Sobre su carrera como actor dijo: “Después de Alf me cansé de todo, no quería seguir haciéndolo” . A pesar de estos dichos, continuó con su aparición en una serie, Murphy Brown, dos films para TV y un largo de animación, Once Upon a Forest.





Fuente:

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.