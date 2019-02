SE ENCONTRÓ EL AVIÓN DONDE VIAJABA EMILIANO SALA

Fue encontrado el avión que transportaba a Emiliano Sala en las profundidades del Canal de la Mancha, Lo último que se supo sobre él fue que se encontraba sobrevolando a 700 metros; se dirigía a Inglaterra para comenzar una nueva etapa de su carrera en el club Cardiff. Las últimas noticias sobre el piloto que lo llevaba, estrelló años atrás un avión. También se filtró un mail sobre las negociaciones de su traspaso de Nantes al Cardiff .

Emiliano Sala nació el 31 de octubre de 1990 en Cululú, Las Colonias, en Santa fe, Argentina y posee tres nacionalidades, argentina, italiana y francesa. Se mudó a Progreso a los tres años y, un año después, empezó a jugar fútbol. Su primer y único club hasta los 15 años fue el Atlético y Social San Martín y desde ese momento supo que este deporte era su sueño.

El jugador argentino de 28 años dio un gran salto tras ocho años en el fútbol francés, pero los caminos no fueron fáciles para él en el mundo deportivo. Con tan solo 20 años viajó al Viejo Continente para comenzar su carrera y no debutó en la Primera División Argentina. Se inició en el fútbol profesional en Us Orleans (2012), equipo de tercera de Francia, cedido por el club Girondins de Burdeos dueño de su pase.





