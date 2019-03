“BORRACHOS DE PODER, EL GOBERNADOR Y EL OFICIALISMO AVANZAN Y SE LLEVAN PUESTAS LAS INSTITUCIONES”

Diputados del Bloque Justicialista de la Legislatura jujeña se retiró esta noche del recinto de sesiones y no escuchó el discurso inaugural del año legislativo del gobernador Gerardo Morales, denunciando que el oficialismo viene cometiendo en reiteradas oportunidades un atropello a las proporcionalidades democráticas, al Reglamento Interno del parlamento y a la Carta Magna provincial.





“No es la primera vez que aplican su mayoría para avasallar todo lo que encuentran a su paso”, afirmó el titular de la bancada Juan Cardozo Traillou, quien además denunció la intromisión del oficialismo en las cuestiones internas del Bloque que conduce.





“Borrachos de poder avanzan y se llevan puestas las instituciones. Muchas veces denunciamos en el recinto de la Legislatura lo que está pasando con la Justicia, a partir de las arbitrariedades de algunos de sus jueces y fiscales. Eso es responsabilidad del gobierno y de Cambiemos que encabeza en Jujuy Gerardo Morales”, remarcó.





Dijo además que el gobierno de Cambia Jujuy, a través del gobernador Morales, y del bloque oficialista “violan constantemente la ley, como también lo hacen con la Constitución de la Provincia y el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados jujeña”.





“Porque esto volvió a suceder hoy, con el adelantamiento del discurso del mandatario para abrir un año legislativo que por nuestra Carta Magna debería haber sucedido el 1 de abril próximo”, afirmó al explicar que la de hoy debería haber sido la sesión preparatoria para elegir las autoridades de la Cámara y no para habilitar el período de sesiones ordinarias.





“Están destruyendo las instituciones democráticas, las proporcionalidades de la democracia, la ley y el texto de la Constitución. El justicialismo siempre respetó la vida interna de cada bloque parlamentario, pero esto no sucede desde hace tiempo con el actual gobierno y la bancada oficialista”, se lamentó.

La queja de Cardozo Traillou sobrevino cuando el oficialismo decidió avanzar con la ratificación de las autoridades de 2018, cuando desde este arco político se propuso para el actual período al diputado Javier Hinojo para que ejerza la vicepresidencia segunda del parlamento, lugar que le corresponde al PJ por la proporcionalidad y por ser la primera fuerza política de la oposición.-

“Queda claro que el oficialismo gobernante y que Gerardo Morales se entrometen en la vida interna del Bloque Justicialista de manera permanente, decidiendo qué integrante del Bloque Justicialista va a ser o dejar de ser su representante como autoridad de la Legislatura. No respetan las reglas de la democracia y el gobernador no se da cuenta que vivimos bajo el sistema democrático y que esto no es una monarquía”, finalizó.-

