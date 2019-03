ENTREGARON CERTIFICADOS DEL TALLER “DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES”

El pasado viernes en instalaciones del Centro Cultural Héctor Tizón, se entregaron los certificados del taller “Desarrollo de Competencias Personales”, dictado por el Coach Ontológico Fernando Farías, realizado dentro de las actividades programadas en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

El taller fue organizado en forma conjunta por el Municipio capitalino y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Del acto de entrega participaron el Intendente, Raúl Jorge; el Secretario de Desarrollo Humano, José Luis Sánchez; el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar y los concejales Marcelo García, Patricia Moya y Estela Flores.

Al respecto, uno de los organizadores del taller, el concejal radical Marcelo García, afirmó que “el curso taller estaba destinado a las mujeres con la idea de capacitarse para poder desarrollar todas las competencias que ellas tienen, ya que muchas veces por ahí no se le dan los ámbitos para que puedan desempeñarse”.

Asimismo, agregó que “creímos fundamental desde el Concejo Deliberante llevar adelante este programa de capacitación para las mujeres que se desempeñan en diferentes ámbitos, como el legislativo, partidos políticos, sindicatos y escuelas, entre otros. Fue un curso muy interesante, donde todas sacaron lo que tienen adentro, se pudieron expresar, decir lo que sienten, lo que opinan, por eso fue un taller bastante enriquecedor, no solo para ellas, sino también para nosotros y para el coach que llevó adelante esta actividad”.

Por su parte, el encargado de dictar el taller, Fernando Farías, destacó que “esto fue una iniciativa que me hicieron a través de la Red de Mujeres para aportar algo al desarrollo de las competencias personales, no tan solo de la mujer, sino también de la persona en sí. Se dio la particularidad que son todas mujeres, que fue todo un desafío para mí también, es decir estar solo ante 50 mujeres fue muy enriquecedor, no me había pasado antes. Fue un hermoso desafío en lo personal, aprendí mucho también, más teniendo en cuenta que estamos en un momento crucial en lo que es la paridad género”.

“Trabajamos los procesos de cambio –continuó Farías-, la comunicación, las relaciones interpersonales, trabajamos mucho y jugamos en algunos casos con la parte de inteligencia emocional y como puede regular la intensidad de una emoción, la cual no podemos dominar a voluntad, pero si trabajar en nuestros estados anímicos”.

A su turno, la referente de la Red de Mujeres, Nilsa Montaño, remarcó que “la evaluación que realizamos es que las mujeres siempre queremos y hemos necesitado capacitación, porque siempre buscamos la igualdad, la paridad, la lucha por nuestros derechos. Por eso buscamos al coach Fernando Farías, porque vimos en él a la persona que nos puede capacitar”.

Por último, agregó que “nos dimos cuenta cada una de las mujeres que podemos y debemos tener decisiones propias para con nosotras mismas. Me quedo con una frase: El comportamiento cambia el sentimiento, el sentimiento cambia el pensamiento y el pensamiento cambia al mundo”, finalizó.