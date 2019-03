Jimena Barón le respondió a Daniel Osvaldo: "Tuve un hijo con un mandril, ya me perdoné"

Continúa el escándalo entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo , quienes los últimos días se expresaron a través de las redes sociales y se criticaron mutuamente por la crianza de su hijo Morrison , de cinco años.

Todo comenzó con un tuit que la actriz escribió en la red social a modo de broma en el que ironiza con respecto a la profesión del ex jugador que actualmente lidera una banda de rock. "Querido jardín: Es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe", aseguró la cantante, explicando que en la institución a la que va su hijo le habían pedido que completara un formulario con los datos de ella y de su ex.

Todo comenzó con un tuit que la actriz escribió en la red social a modo de broma en el que ironiza con respecto a la profesión del ex jugador que actualmente lidera una banda de rock. "Querido jardín: Es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe", aseguró la cantante, explicando que en la institución a la que va su hijo le habían pedido que completara un formulario con los datos de ella y de su ex.

"Porque una como madre sola, como que te bancas cualquiera y tenés siempre como esa dosis de culpa de decir ’¿dónde decidiste procrear?’. Eso hace, en parte, que uno se calle. Si uno anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. Yo me perdoné a mí. Eso dije ’ya fue’. A futuro pongo fichas, te la diste en la frente con una piedra, bueno, aprendí. Sobre todo, cuando ves que está medio rancio el terreno, aprendí a no procrear"

"Porque una como madre sola, como que te bancas cualquiera y tenés siempre como esa dosis de culpa de decir ’¿dónde decidiste procrear?’. Eso hace, en parte, que uno se calle. Si uno anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. Yo me perdoné a mí. Eso dije ’ya fue’. A futuro pongo fichas, te la diste en la frente con una piedra, bueno, aprendí. Sobre todo, cuando ves que está medio rancio el terreno, aprendí a no procrear"

Luego hizo referencia a su mea culpa por haber elegido al padre de su hijo y que "aprendió" para la próxima vez que quiera ser mamá. "Porque una como madre sola, como que te bancas cualquiera y tenés siempre como esa dosis de culpa de decir ’¿dónde decidiste procrear?’. Eso hace, en parte, que uno se calle. Si uno anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. Yo me perdoné a mí. Eso dije ’ya fue’. A futuro pongo fichas, te la diste en la frente con una piedra, bueno, aprendí. Sobre todo, cuando ves que está medio rancio el terreno, aprendí a no procrear" , aseguró.

Luego hizo referencia a su mea culpa por haber elegido al padre de su hijo y que "aprendió" para la próxima vez que quiera ser mamá. "Porque una como madre sola, como que te bancas cualquiera y tenés siempre como esa dosis de culpa de decir ’¿dónde decidiste procrear?’. Eso hace, en parte, que uno se calle. Si uno anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. Yo me perdoné a mí. Eso dije ’ya fue’. A futuro pongo fichas, te la diste en la frente con una piedra, bueno, aprendí. Sobre todo, cuando ves que está medio rancio el terreno, aprendí a no procrear" , aseguró.

"Y si ya pasó que procreaste, garra, estamos todas unidas, red, mujeres empoderadas al poder. Se lo cría con amor y se le explica ’A mami le pasó esto, decidió esto y ahora se está haciendo cargo’. Sola, adelante, laburando, pagando el alquiler, pagando el colegio, que vivimos en un país que sale 600 mil dólares comprar una lata de atún y un paquete de fideos. Juntando la guita para Disney, ¡42 el dólar! Llevalo vos de vacaciones la c… de mi vieja. No pasa nada, lo llevo yo de nuevo. Es la segunda vez que va a Disney el pibe", reprochó Jimena en una serie de historias de Instagram en las que se queja de que mantiene sola a su hijo Morrison.

"La maternidad, la bellísima maternidad, que ya es difícil en pareja y sola ni les cuento… Bueno, muchas mujeres lo saben. Yo estoy feliz, amo a mi hijo, es lo mejor que me pasó en la vida y todo lo hago con placer y con pasión, pero no tengas el tupé, por favor. Y mi humor y lo que a mí se me ocurra a decir a modo de chiste, agradecelo, papu, agradecelo porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó y de lo que está pasando al día de la fecha relacionado con vos, es gracioso. Si le pongo humor, agradecelo", le dijo a Daniel Osvaldo mirando a cámara.

"La maternidad, la bellísima maternidad, que ya es difícil en pareja y sola ni les cuento… Bueno, muchas mujeres lo saben. Yo estoy feliz, amo a mi hijo, es lo mejor que me pasó en la vida y todo lo hago con placer y con pasión, pero no tengas el tupé, por favor. Y mi humor y lo que a mí se me ocurra a decir a modo de chiste, agradecelo, papu, agradecelo porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó y de lo que está pasando al día de la fecha relacionado con vos, es gracioso. Si le pongo humor, agradecelo", le dijo a Daniel Osvaldo mirando a cámara.

También le dejó en claro que no lo amenazaría con "mostrar cosas, porque sería una pavada hacerlo". "No lo voy a hacer porque tengo un hijo de cinco años, que es maravilloso, que es lo único que me importa, que él sea feliz y esté bien", explicó.

También le dejó en claro que no lo amenazaría con "mostrar cosas, porque sería una pavada hacerlo". "No lo voy a hacer porque tengo un hijo de cinco años, que es maravilloso, que es lo único que me importa, que él sea feliz y esté bien", explicó.

"Sí, te puedo recomendar que cierres el orto. No saben nada, piensan que saben, pero no tienen ni idea. Y a todas las mamás que creían solas a sus hijos, porque criar a sus hijos es otra cosa, les mando un abrazo enorme, toda mi admiración y cariño. Que nadie nunca las asuste, las maltrate, ni las agite, ni las intente juzgar por cómo son como mamá solas", agregó la ex participante del Bailando 2018.

"Sí, te puedo recomendar que cierres el orto. No saben nada, piensan que saben, pero no tienen ni idea. Y a todas las mamás que creían solas a sus hijos, porque criar a sus hijos es otra cosa, les mando un abrazo enorme, toda mi admiración y cariño. Que nadie nunca las asuste, las maltrate, ni las agite, ni las intente juzgar por cómo son como mamá solas", agregó la ex participante del Bailando 2018.

El pasado 9 de marzo, Jimena Barón le celebró los cinco años a Morrison.