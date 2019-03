¿Luis Miguel casi muere después de dar sus shows en Argentina?

En "Involucrados" se dio a conocer la historia no revelada del paso de Luis Miguel por la Argentina. Luego de sus shows el astro vivió una noche plagada de drogas, alcohol y sexo que terminaron por afectar su salud.





"Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de LuisMi y el ingreso del responsable de los excesos. Una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño de las chicas y los excesos. A él se le fue de la mano y, en la madrugada, comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios", informaron en este programa.





Y siguieron: "Él se iba a ir el día miércoles y se va recién hoy jueves. Vino con una señora de nombre Urbana y ella estaba desencajada. Ella que lo conoce lo vio muy mal. Lo llevaron al jacuzzi del baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento".





"Todo comienza cuando desaparece su novia, Mollie Gould, que ponía un condicionamiento al descontrol. Aparece Karina Jelinek con una amiga. No sé si Karina participó o no, pero esa noche hubo multisexo en la habitación del cantante", siguieron y Luis Ventura aclaró: "Karina me dice que se va 2:30 de la madrugada y que no lo vio más. A mi me dicen que nunca se la vio salir. No sé si participó de toda esta historia. Esto fue de sábado para domingo. Y esto que pasó fue de martes para miércoles", recordó Luis Ventura.