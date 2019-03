Noqueó a la directora de la escuela de su hija en el primer día de clases.

Lo que era la apertura del año escolar para los docentes y alumnos del Centro Experimental Nº 3, “Pedro Francisco Uriarte”, de la ciudad de Loreto, Santiago del Estero, terminó siendo una pesadilla para la directora de la institución.

Por el comportamiento de una nena que comenzaba el segundo grado, Mercedes Bravo de Leguizamón, la responsable máxima del establecimiento, decidió realizar una reunión con la madre de la alumna y la maestra de primer grado, quien había declarado que "era muy caprichosa y no quería hacer los deberes".

Allí fue cuando comenzó la conducta violenta de la mujer. “Me dice ‘¿qué mierda me vas a explicar ahora, después de que te has matado hablando de mi hija?’ Le dije que en ese tono no me hable. Fui a buscar a la vicedirectora para que esté presente”, narró Bravo. En ese instante le dio la espalda a la agresora quien la “tiró de atrás”, la giró y la golpeó dos veces contra el vidrio de una puerta. “Me tiró en el piso y me empezó a patear”, indicó la víctima en diálogo con Cadena 3.

Por los golpes, la mujer perdió el conocimiento y despertó en el hospital, donde la trataron por los hematomas que presentaba y la prescribieron “reposo absoluto” por 10 días. Aun conmocionada, Bravo concluyó: “es gracias a mis colegas que no ha pasado a mayores y que hoy pueda estar para contarles, porque me iba a destrozar. Lo único que me acuerdo es que quise taparme la cara”.

Tras hacerse público el ataque y la denuncia, el fiscal de turno, Martín Silva, ordenó la detención de la agresora, identificada como Viviana Herrera, quien fue aprehendida el miércoles por la noche en su domicilio.

