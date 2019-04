ENJUICIAN A MILAGRO SALA ACUSADA COMO SUPUESTA AUTORA DE LESIONES GRAVES

En ese instante, se escuchó la voz de la inculpada Sala, quien sabiendo que la victima se encontraba en ese lugar, ingresó junto a otras veinte personas aproximadamente, cuya identidad se desconoce, insultando a Arias y gritándole “…esta vez no te vas a escapar..., vos querés matar a mi familia”, a lo que la victima le respondió “estás equivocada yo no me meto con la familia”.