Un pueblo en vilo: dos hermanas casadas con ancianos, un matrimonio anulado y una herencia millonaria

En el campo se dedicaban a la producción agropecuaria. Trabajaban la tierra, ordeñaban vacas, vendían leche. Los tres fallecieron, por lo cual Normi se convertiría en la heredera de su padre, que no tenía otra descendencia. Pero en este punto es donde aparecen los otros actores de la actual contienda judicial.

Con el tiempo las rispideces entre las mujeres se fueron acrecentando. "Tenía cero relación con mis tíos, porque desde que ella (Liliana) entró a la vida de ellos era imposible acercarme a mi papá. Cuando me lo cruzaba acá en el pueblo yo notaba que él se ponía muy nervioso", dijo Normi en su momento a ElDoce.

Por otra parte, al considerar que se aprovechaban de la condición de vulnerabilidad de los ancianos, Normi inició acciones legales contra las hermanas Basualdo y el ex abogado de ellas por el delito de circunvención de incapaces. Cree que juntos planearon una maniobra para quedarse con los bienes de Pedro contra su voluntad.

Hasta allí el relato conocido de una historia que tiene otra cara, la de las Basualdo, que se habían mantenido lejos de la exposición y ahora salieron a responder públicamente. Contando su versión de los hechos, sostuvieron que no tienen intenciones de vender el predio y afirmaron que los matrimonios fueron mera voluntad de los dueños que quisieron premiarlas de este modo por sus años de trabajo cuidándolos.

"Esta chica está desesperada por cobrar una herencia. Yo no soy millonaria ni nada por el estilo. El campo no lo voy a vender, no lo voy a tocar porque es mío y de mi hija, y de eso vivo. Si ella el día de mañana quiere vender, bueno se venderá o se irá a remate judicial porque nadie le va a comprar una quinta parte porque ese lote está indiviso", agregó.