Maradona: solo, abandonado y deprimido

Nunca hay demasiada paz en la vida de Diego Maradona, pero en las últimas semanas volvió a alterarse todo el mundo que lo rodea, y tras el escándalo que protagonizó en México con Verónica Ojeda, el astro estaría atravesando uno de sus peores momentos.

"Maradona vino para operarse el hombro, sin embargo no quiere ir al médico, está deprimido, angustiado y descuidado. No se quiere ni bañar. No quiere saber nada de Ojeda y sólo nombra a Rocío Oliva", informó el panelista y agregó: "Maradona engordó y tiene una obsesión con Oliva. Por eso se puso en una situación de rebeldía para con él mismo. Está barbudo. Toma alcohol todo el tiempo. Litros y litros de cerveza, más la medicación que tiene que tomar".