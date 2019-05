Por qué Mirtha Legrand, Moria Casán y Mariana Fabbiani no irán a la entrega de los Martín Fierro

El 9 de junio se entregarán los Premios Martín Fierro , el reconocimiento que otorga APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) a lo mejor de la producción televisiva local, y que, inexorablemente, año tras año provoca críticas y discusiones.

Por eso, esta nueva edición no quedó exenta de las polémicas , que comenzaron apenas se dieron a conocer las ternas, y que se tradujeron en enojos y comentarios de los famosos, consagrados y no tanto. Los motivos más frecuentes: no haber sido nominados, haber sido postulados para la terna equivocada o, simplemente, hacer ruido para captar un poco de atención.