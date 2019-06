Celeste Muriega confesó: "Fort me propuso tener un hijo juntos"

"Fue una propuesta que me hizo en su momento, yo le contesté ’vos estás loco’. Él me decía ’no, dale, sabés lo lindos que saldrían, morochitos’. Me intentó convencer, fue heavy. No me ofreció plata, pero sí un cirujano plástico para después del parto"

"Ricardo quería que yo sea la madre de sus hijos pero sin ser novios" , confesó en diálogo con Matías Vázquez en el ciclo #ExperienciaPronto. "Fue una propuesta que me hizo en su momento, yo le contesté ’vos estás loco’. Él me decía ’no, dale, sabés lo lindos que saldrían, morochitos’. Me intentó convencer, fue heavy. No me ofreció plata, pero sí un cirujano plástico para después del parto" , detalló Celeste .

"Obviamente le dije que estaba loco, que tenía problemas, que no se me ocurría ni pensarlo. Él quería tener un nuevo hijo además de Martita y Felipe. Me lo dijo a los tres años de conocernos y se murió dos años después" , agregó.