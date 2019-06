Los accidentes como incendios, quemaduras, caídas, intoxicaciones, asfixia, golpes y heridas son los que más ocurren en los hogares, por eso desde el Ministerio de Desarrollo Humano , a través de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, se difundieron algunos consejos para evitar estos inconvenientes a las familias.

Consejos para evitar los accidentes en el hogar.

Para evitar los incendios en las viviendas no se deben dejar desatendidos aparatos y elementos de llama libre como las velas o braseros. Las estufas o braseros no se deben instalar en los dormitorios, la llave de paso de gas se tiene que cerrar bien cuando no se utilice, si se siente olor hay que ventilar bien al ambiente y no encender luces o fósforos.

Otras lesiones que se pueden sufrir en los hogares son las quemaduras, sobre todo en las cocinas. Para evitarlas se deben tapar las cacerolas y sartenes, mantener los mangos siempre hacia dentro y no usar ropa con mangas holgadas. Alejar a niñas y niños de la cocina, de las estufas o elemento de llama libre y no dejar que jueguen con fósforos o encendedores.

Las caídas se pueden impedir si se mantiene el suelo libre de obstáculos, evitando las superficies resbaladizas, mojadas o con grasa, teniendo en cuenta que las personas adultas mayores y niños o niñas son los que más sufren este tipo de accidentes. Se deben utilizar alfombras o pegatinas antideslizantes en la bañera y en el sueño de los baños.

Si en la vivienda hay escaleras, hay que asegurarse que tengan barandas; los muebles no se deben ubicar al lado de la ventana (sillas, mesas, armarios, escaleras de mano, cajas) y no permitir que los niños/as suban a los mismos.

Las intoxicaciones se pueden prevenir guardando los medicamentos y el material de limpieza fuera del alcance de niños y niñas. Tampoco se los debe colocar en envases sin la etiqueta correspondiente, como botellas de agua o gaseosas, porque puede producir confusión y algún miembro de la familia puede tomarlos por equivocación. Si esto ocurre se debe conservar la calma y llamar al número gratuito del SAME 107.

Las electrocuciones se evitan no conectando aparatos que se hayan mojado a la red eléctrica, aunque parezcan secos y en condiciones. Los cables en mal estado se deben desechar. No manipular electrodomésticos si alguna parte del cuerpo está mojada, como al salir del baño o la ducha. No debe existir ninguna fuente de energía eléctrica a menos de un metro de la bañera. Es recomendable utilizar protectores para enchufes y tomas de tierra.

Además, hay que mantener objetos cortantes como cuchillos, agujas, tijeras, etc., alejados de niñas y niños. Recoger y tirar bien envueltos los platos o vasos rotos. Las piletas tienen que estar bien empotradas y las paredes deben estar bien aseguradas, porque al caer producen importantes lesiones.

Finalmente, se recuerda que niñas y niños nunca deben quedar solos en el hogar, tienen que estar al cuidado de personas mayores.

