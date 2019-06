El pase de factura de Karina al Polaco por sumarse al Súper Bailando: "Tenemos que ver quién cuida a la nena o contratar una niñera"

“¿Estás contenta que entre al Bailando?”, insistió Marcelo. “Sí, no me fijo”, afirmó, sin sonrisas ni demasiado ánimo. “No te veo que estés tirando fuegos artificiales”, la chicaneó Tinelli. “Sí, me gusta todo lo que es trabajo. Acá es una fiesta, entre todos lo pasamos bien y me pone contenta. Nos vamos a arreglar como siempre”, terminó diciendo.