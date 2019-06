Gimena Accardi habló de la China y bancó a Pampita: "Ella es muy amorosa"

"Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos"

"Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos" , había explicado Gimena en "Intrusos".

"Nosotros siempre estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Y la verdad que empezó a no contestarme los mensajes. Imaginate que la última vez que la vi fue en diciembre (en el velatorio de Santiago). Nunca más la vi, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos. Entiendo que estaba viajando, trabajando pero bueno..." , concluyó decepcionada.

Recientemente, la China escribió unas palabras en las redes sociales que se tomaron como un "palito" a su ex amiga. "Las verdaderas amistades no se pierden, perduran en el tiempo. Con sus momentos buenos y malos. Lo más importante es la comunicación para mí" , había escrito.