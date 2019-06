HAQUIM RECIBIÓ A IMPORTANTE COMITIVA DE FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS CHINOS

Fueron recibidos en el Salón Fascio de Casa de Gobierno, ámbito donde se desarrolló el intercambio de conceptos respecto los posibles lazos comerciales a partir los importantes emprendimientos que lleva adelante la provincia de Jujuy. Acompañó a la delegación la sub secretaria de integración regional y de relaciones internacionales, Susana Pantoja, el secretario de turismo de la provincia, Diego Valdecantos, entre otros.

La delegación de funcionarios y empresarios chinos estuvo integrado por : Ji Hong; secretaria del comité político y directora de la Cámara de Comercio de Guizhou, Li Zhang Quan; vicedirectora del Departamento de Inversión Extranjera y Cooperación Económica de la Cámara de Comercio de la provincia de Guizhou, Li Meng, director de la Oficina de Comercio de la ciudad de Anshun, Zhang Taibing, vicedirector de la oficina municipal de Comercio de Guiyang, Huang Jiping, asistente del gerente general del Southwest Energy y Mineral Group Co. Ltd. y presidente de Sothwest Energy Mine Construction Engineering Co. Ltd., Xu Yuting, consultora oficial de departamento de inversión extranjera y cooperación económica de la cámara de comercio de la provincia de Guizhou, Lui Jianbo, presidente y gerente de la Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd fabrica material de cátodo de fosfato de litio y hierro, entre otros.