Macri profundizó la polarización con el kirchnerismo

Es que el Gobierno busca acelerar la polarización para llegar "cabeza a cabeza" a las primarias del 11 de agosto. "Pocas elecciones vimos en el continente tan polarizadas, desde hace rato la gente piensa que va a elegir entre Macri y Cristina, no piensa en una tercera alternativa, no la siente necesaria", analizó el consultor estrella de la Casa Rosada. "Las PASO son extremadamente importantes, y no es imposible que en la primera vuelta se resuelva la elección. Alrededor de un 80% de argentinos ya optó por Cristina o por Mauricio", siguió Durán Barba.