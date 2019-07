Si los hombres tuvieran que abortar ya sería legal el aborto

Verónica Lozano, la conductora de “Cortá por Lozano” habla de sus proyectos, de su compromiso feminista y hasta de los últimos Martín Fierro que ganó.

-No sé. Respeto todas las opiniones, yo no tengo la verdad. Pero me parece un contrasentido. Hago tele, quiero que me miren. Es “easy”. Y, sobre todo, estando en un canal como Telefe que es una de las pantallas más importantes. Si no, te vas a hacer otro producto a un lugar que no esté tan regido por el rating.

-No se me escapó para nada. Amo el rating. Como para vos la clave es que te cliqueen tu puta nota o que se vendan ejemplares, acá es lo mismo. O sea: si no hay rating, no hay PNT (Publicidad No Tradicional), y si no hay PNT no hay programa. Si tenés un restorán, querés que esté lleno; si hacés remeras, querés venderlas. Me parece una zoncera eso de ‘no miro o no me importa el rating’.

-Tu pregunta atrasa un poco, te lo digo con amor. “Susana te amo”, qué sé yo, estaba ahí sentada. Ese mito de Susana, Corcho (Jorge Rodríguez, ex de la diva, actual de Lozano), ya fue, es como un antique. Todo bien, es la conductora y el ícono de este canal. Cuando estás ahí arriba, vas mirando gente, vas agradeciendo... bache, “Susana te amo”, ni idea. Está todo bien.

-Cortá por Lozano son casi dos horas diarias donde la actualidad dura, a veces, le gana al humor o viceversa. ¿Cuál de las dos te cuesta más a esta altura?





-Me cuesta más la actualidad dura.





-¿Por qué?





-Porque es conectar con cosas absolutamente reales que si la tele no las visibiliza, no hay posibilidad de nada. Y por más que la tele las visibilice, la Justicia está estancada, atrasa, está atravesada por un machismo. Suena todo a dicho y a obvio, pero es así. Las chicas denuncian, no alcanza con las denuncias, el pibe pasa la perimetral, les pegan un tiro, las prenden fuego. Y todos los putos días lo mismo, es una locura.



-¿Y desde dónde creés que aporta el programa?





-En ese ratito, hay como una contención para la víctima. Pero cuando se va la tele, ¿qué pasa con esos niños que quedan sin mamá, cuyo progenitor es el femicida? Es como un copy-paste, una pandemia de femicidios. Y no hay presupuesto, no hay hogares para recibir a esas mujeres. Las chicas tienen que poder denunciar y, a la vez, tener un grupo de contención para huir de donde están viviendo. Las que no tienen dinero se quedan, a lo mejor, porque el violento les trae un poquito de comida. Es muy triste.





-Decís que te cuesta más la actualidad, pero a la vez se te ve muy comprometida.





-Es que lo otro para mí es más orgánico. Por ahí parezco como una esquizofrénica porque cambio al “¡Bienvenido a la Argentina tal o cual invitado!”. Pero sé que le da la posibilidad de que se vea y colaborar un poquito para que haya un panorama más alentador para las mujeres. Igual nos siguen matando. Cada 30 horas muere una mujer.



-¿Qué te gusta del ciclo o qué motiva a hacerlo todos los días, después de tres años?





-A mí me encanta el trabajo que tengo, me gusta mucho la tele, me apasiona. La tele es un laburo, igual, como una fábrica: hay un horario que cumplir, un objetivo. Y yo soy una laburadora. Pero gozo de mi laburo, me gusta, soy feliz. Puedo venir con más o menos ganas, pero siento que me enciendo, que me olvido si hay algún quilombo; que si estoy un poco enferma, en ese rato me curo. Es también sanador para mí.





-¿Extrañás actuar?





-No. Porque cuando actué, jugué un poco... Si bien el actuar es jugar también, tengo mi cuota con las pavadas que hago en el programa. Obvio que a veces digo: ‘Uy qué pereza’, porque a veces sentís que no tenés un programa. Hay días que no pasa nada. Es como ir a terapia y no tener qué contar. Y, otras veces, el mismo programa te va llevando. El rating marca también.





Además de ser una de las caras visibles del colectivo “Actrices Argentinas”, Verónica Lozano lleva adelante un compromiso diario con el movimiento, a partir de las historias o las causas judiciales de femicidios, acosos o abusos sexuales que muchas mujeres se atreven a denunciar en “Cortá por Lozano”, ciclo que comparte con Mauro Szeta, Paola Juárez, Nicolás Peralta, Tamara Pettinato y Costa.





“Me parece que está buenísimo poder aportar. Y que la revolución no se hace pacíficamente. Cuando dicen: ‘Ay, pero las feministas, qué violentas’. Violencia es que te maten cada 30 horas, que mueran chicas por abortos clandestinos; que nos prendan fuego”, asume.



-¿Vos también atravesaste un camino de deconstrucción?





-Sí, sobre todo en el humor. Me pasa que me voy editando en vivo, trato de no hacer preguntas machirulas. Esto del humor con la mujer y la cosificación, si te vas de mambo o no. Y en lo personal, bueno, el mundo siempre ha sido machista. Por suerte, o por inspiración divina, no me han tocado situaciones de violencia sexual tácitas. Pero sí estar en reuniones laborales donde no me hablaran, no me tuvieran en cuenta o pensaran que era una pelotudez lo que decía.



-¿Hay algún recelo desde las que, como vos, les tocó pelearla en épocas donde había menos o nada de conciencia?