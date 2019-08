Alberto Fernández le pidió a Mauricio Macri que empiece a renegociar la deuda con el FMI "sabiendo que su mandato se termina"

Alberto Fernández le pidió hoy jueves a Mauricio Macri que empiece a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuanto antes. "Lo que firmó no existe más. No lo pudo cumplir. Me gustaría que deje las cosas medianamente ordenadas con el Fondo", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos.