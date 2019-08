Jimena Barón explotó: "No me rompan más las..."

El año pasado llegó a la final del Bailando, donde cayó en una ajustada definición con la pareja de Julián Serrano y Sofía Morandi. Durante una de sus performances, la cantante y actriz realizó una conmovedora coreografía contra la violencia de género y terminó abrazada a Marcelo Tinelli en medio de la emoción.



Sin embargo, el hecho de que el conductor haya convocado en su momento a Daniel Osvaldo -ex pareja de la autora de La Cobra, a quien ella acusó de violencia de género- a la edición de este año parece haber producido un quiebre entre la producción del show y Jimena Barón, quien desestimó la oferta que le hicieron para un reemplazo en el jurado.





Jimena Barón en el Bailando, conmovida cuando realizó una coreografía contra la violencia de género



"No es que dijo que no. Tampoco dijo que hablen con su representante. Es peor aún. Ni siquiera contestó los mensajes de gente top de la productora" , explicó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce a través de la pantalla de El Trece.



Mujer de armas tomar, la cantante salió a desmentir la versión del conductor a través de su cuenta de Twitter. "Ya que está de moda, autofiltro info. Así le ’clavaba el visto’ a la producción de ShowMatch. Calculo que la verdad no les sirve para hablar mal de mí y seguir haciéndome bosta. Esta es la razón, no garpa, ¿verdad? Ser sincera, educada y agradecida no vende, no genera odio, entiendo" , escribió la artista, junto a una captura de su respuesta a los productores del ciclo.









"¡Me copo siempre con ustedes! Y estaba comprometida a volver de viaje y pasar por el programa. No debes haber hablado con Marcelo. Pensamos distinto y tuvimos un cruce hace poco, quedó todo ahí, no lo resolvimos ni charlamos más. No sería cómodo trabajar así. Gracias igual por pensar en mí, sabes que agradezco siempre el laburo. Beso grande" , fueron sus palabras textuales.









"Estoy muy feliz loco, viviendo al fin lo que toda mi vida soñé. Soy una artista independiente que se auto sustenta, vivo de mis fans, no pido un solo favor, me pelo el alma trabajando, me hice de abajo sola, NO JODO A NADIE, NO ME METO CON NADIE, NO ME ROMPAN MAS LAS PELOTAS" , agregó luego la cantautora, todavía indignada por tener que dar explicaciones al respecto.

