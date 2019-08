Paola Barrientos "Me bajé de la publicidad por los créditos UVA"

Son pocos los ejemplos de actores que se hacen conocidos en su actividad por una publicidad y no por un personaje en alguna ficción. Si bien Susana Giménez, Jorge Martínez o Hugo Arana -por citar a algunos que transitaron ese camino- se destacaron en su momento promocionando productos, en los tiempos que corren no es tan frecuente que ello ocurra.





Sin dudas Paola Barrientos fue el último gran ejemplo al respecto. Durante una década la "pareja del Banco Galicia", Marcos y Claudia (interpretados por los actores Gonzalo Suárez y Paola Barrientos), hicieron furor aprovechando las ofertas y promociones que daba la tarjeta en diferentes rubros. Inclusive hasta ganaron premios y reconocimientos en el plano nacional e internacional.





Pero en 2018, y "de repente" para el gran público, la actriz se bajó del éxito y nunca quedó del todo claro el verdadero motivo. Hasta que rompió el silencio en el programa Siempre es hoy, ciclo que se emite en AM 530, donde Barrientos contó las causas que la llevaron a tomar tal decisión.





Por entonces, y para disimular su alejamiento, los guionistas mostraron que Marcos va al hospital cuando le dicen que Claudia tuvo un accidente. Y ve a su mujer con el rostro completamente vendado. Cuando el médico le saca esa venda, se descubre que en la camilla había otra actriz.





"Me bajé de la publicidad por los créditos UVA", sentenció ante la consulta de Daniel Tognetti. "Tenía que ver con la sensación que sentía... no podía hacerlo", agregó.





Entonces explicó cómo se dieron los hechos. "Lo hablé con ellos antes de irme porque tenía una relación de muchos años, inclusive de amistad cuando filmábamos escenas. Con las chicas viajamos juntas a Punta del Este y conocí lugares gracias a ellos que jamás hubiese conocido. Me hicieron comprar ropa hermosa que todavía la tengo", dijo entre risas.





"Pero hubo un momento donde sentí que esto no lo podía hacer más. Si bien ya me había pasado y dudaba si seguir o dejar, cuando me venía la llamada nueva, porque los contratos eran anuales, seguía", se sinceró Paola, aclarando que ganaba muy buen dinero por el trabajo.





"En un momento sentí que no lo podía hacer más y la sensación que me venía era física. Sentía que me enfermaba si seguía haciéndolo porque tenía una certeza muy grande de lo que era y lo veía", explicó.





La actriz contó inclusive que gente de su entorno sacó créditos UVA y no lo podía creer. "Me sorprende que tanta gente con historia en el país o gente preparada como amigos abogados, sacaron ese crédito. Es como la 1050 o lo que pasó en España con la debacle económica. Era algo para mí que estaba muy a la vista", reflexionó.





Tognetti por su parte destacó que en su programa habían advertido de la dificultad que se venía por esta medida y Paola agregó que "Todos sabemos que la mayoría de la gente que accede a estos lugares con mucho deseo, anhelo y necesidad quiere tener su casa propia".





La actriz, que había tenido un cruce con Jorge Lanata por cuestiones políticas, recalcó que "Cuando me fui se había instalado que me habían echado por kirchnerista, pero cero de eso. Nunca recibí por parte de nadie ninguna bajada de línea de nada. En su momento me ocupé de desmentir eso porque me sentía contenta y feliz de mi decisión y eso era un valor para mí".





"¿Insistieron para que te quedes en la publicidad cuando renunciaste?", le preguntaron. "Siempre digo lo que me parece. Y fue tan llana y concreta la conversación que no hubo espacio para más. Fue de una comprensión total lo de ellos y que era una decisión mía que estaba tomada. Avisé antes que no seguía para que no trabajen en el guión pensando en mí, por respeto al laburo de todos".