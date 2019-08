"¡Qué se hizo!" Luisana Lopilato apareció con un rostro nuevo y espantó a sus fans

La esposa de Michael Bublé apareció en sus redes sociales con una foto que llamó la atención de sus seguidores por la apariencia de su rostro. De hecho varios le preguntaron si se había hecho algún retoque o aplicado alguna sustancia como botox o ácido hialurónico.

La foto de Luisana Lopilato resulta bastante sospechosa, ya que hasta sus dientes y su sonrisa parecen extrañas, sin la frescura que suele tener. Sus rasgos están congelados y estáticos, por eso sus seguidores le dejaron comentarios para destacar eso que todos notaron.





¿Te has hecho alguna cosita en la cara?; No eres la Lu genuina con esa sonrisa que era un rayo de sol. El paso de los años no te lo hubiera apagado, fueron algunos comentarios que recibió la ex Casados con hijos .

Sin embargo, a juzgar por algunas fotos posteriores se trató solamente de un exceso de Photoshop al que Luisana recurrió para verse más bonita y terminó espantando a sus seguidores.

¿A vos qué te parece, cómo se ve Luisana Lopilato con su rostro editado?

Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

Fuente: