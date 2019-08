Renunció Nicolás Dujovne y Lacunza es el nuevo ministro de Economía

Hernán Lacunza, actual ministro de Economía de la provincia de Buenos Airse









Luego de que ayer por la noche Infobae adelantara que el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza suspender la visita a la Argentina que tenía prevista para la semana que viene, los acontecimientos se precipitaron. El Gobierno recibió la confirmación de que los representantes del organismo de crédito cancelaban su viaje, no solo por el desacuerdo del ahora ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne con las medidas anunciadas por Mauricio Macri frente a la crisis, sino para evitar verse forzados a declarar el incumplimiento por parte de la Argentina de las cláusulas del acuerdo stand by negociado entre las partes.









Esta tarde, el presidente Mauricio Macri convocó al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires Hernán Lacunza y se confirmó que reemplazará a Dujovne al frente de Hacienda. Este cambio fue acordado con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, que cede una de las piezas más importantes de su Gabinete. Lacunza, que estaba de vacaciones en Cerro Bayo, Neuquén, viajó esta tarde a la Capital Federal y se reunirá con Macri en la quinta Los Abrojos.









En tanto, Lacunza será reemplazado en su puesto por quien hasta hoy era el Subsecretario de Política y Coordinación Económica bonaerense, Damián Bonari.





De todos modos, y pese al la modificación en la cabeza del ministerio de Hacienda, en el Gobierno persiste la duda de si el FMI otorgará el tramo de USD 5.000 millones previsto para el 15 de septiembre, con lo cual se encienden nuevamente las alarmas entre los inversores. Es que las medidas anunciadas por Macri para "aliviar" a parte de la sociedad tras la devaluación del lunes pasado fueron tomadas sin consultar al organismo internacional, y como Macri anunció un aumento del gasto pero no de los ingresos, eso implicaría un desvío del programa establecido por el FMI para la Argentina, cuyo faro es el déficit primario cero.





A partir de ahora, las especulaciones se centran en torno a Marcos Peña, de quien se espera que deje a corto plazo la jefatura de Gabinete de Ministros para dedicarse de lleno a la campaña. Todas las miradas se dirigen hacia dos hombres clave del actual entorno presidencial: Miguel Ángel Pichetto y Mario Negri, dos posibles reemplazos para ese cargo estratégico.









La salida de Dujovne del ministerio de Hacienda fue un rumor que circuló toda la semana después de la contundente victoria de Alberto Fernández en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ayer, Macri había descartado cambios en el Gabinete de ministros, pero la confirmación adelantada por Infobae de que el FMIestaba planificando suspender la visita en la que iba a realizar una nueva revisión del acuerdo con la Argentina cambió todo.









Hernán Lacunza, de 50 años, fue designado como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires tras la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora en diciembre de 2015.









A lo largo de su gestión, Lacunza se encargó de ordenar las finanzas bonaerenses y avanzó con distintas reformas impositivas. Algunos de los momentos más tensos que vivió al frente de Hacienda fue en el marco de las negociaciones paritarias con los sindicatos docentes.









Antes de su llegada al gabinete provincial, el nuevo ministro de Hacienda designado por Mauricio Macri ya contaba una vasta experiencia en la función pública. Había ocupado el cargo de gerente general del Banco Ciudad, entre 2013 y 2015; mientras que ejerció el mismo puesto y el de Economista Jefe en el Banco Central (BCRA) entre 2005 y 2010.También se desempeñó como director del Centro de Economía Internacional de la Cancillería.









Casado y padre de dos hijos, Lacunza tiene formación como Licenciado en Economíaegresado de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado de la Universidad Torcuato Di Tella.