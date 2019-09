JUJUY UN POLO CINEMATOGRÁFICO

El prestigioso abogado, especializado en cine, Julio Raffo, invitado especialmente por el Ministerio de Cultura y Turismo a través de la Jujuy Film Commission a disertar en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, destacó la organización de la nueva edición como así también ponderó la importancia que tiene Jujuy como centro cinematográfico de Latinoamérica.

Sep 10, 2019 Al concluir la presentación de su penúltimo libro “La producción audiovisual y su respaldo jurídico” y la charla abierta “El rol del Estado en la definición de políticas públicas audiovisuales para el desarrollo del sector audiovisual local”, Raffo expresó que “estoy conmovido por la riqueza, la importancia y la precisión como se organizó el Festival”.

Remarcó que el apoyo de las áreas cultura inclusive de la economía que deben apoyar esta actividad porque es “doblemente rentable para la identidad de los pueblos y para la generación de empleo y la generación movimiento recursos de la Provincia”

Más adelante destacó que «de una provincia periférica se ha convertido en el centro de gravedad del cine andino, acá vemos las películas importante que vinieron de Chile, Bolivia, Colombia y de diversos países. Además de sus escenografía y su historia».

Puntualizó que “esta provincia tiene un Oso de Plata de Berlín por la película *La Deuda Interna”, cuántas provincias tienen un galardón de ese nivel; aquí también se filmó *La ultima siembra” película de cual fui abogado y participe en el armado”

Subrayó que “es Provincia que yo no diría nunca más que es periférica, por lo menos no lo es en cine, porque tiene un perfil y una importancia que no tiene otras provincias que tienes más territorio, más habitación o más presupuesto”.

Por otra parte, remarcó que sus disertaciones buscaron marcar la importancia que tiene la Film Commission y contar con una Ley y concluyó diciendo que “hay un movimiento en todo el país y Jujuy está dentro de las provincias que están haciendo punta y esperamos que este esfuerzo no disminuya”.-





