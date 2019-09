Pampita bancó a Cubero en su guerra contra Nicole Neumann: "Es un hombre centrado, educado y buena persona"

Teniendo en cuenta su eterno conflicto con Nicole Neumann , que pareciera no tener fin aparente, a nadie sorprende que Pampita haya tomado partido por Fabián Cubero en el escándalo que, una vez más, los tiene como protagonistas.

"A Fabián lo conozco y no es mala persona, para nada"

Pampita, que a diferencia de Nicole tiene un vínculo cordial tanto con su ex como con su actual pareja, bancó a Cubero y dio su postura frente al conflicto. "A Fabián lo conozco y no es mala persona, para nada" , empezó diciendo la modelo en su programa, Pampita Online.

