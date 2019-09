VETERANOS DE MALVINAS DISERTARON SOBRE EL COMBATE DE SAN CARLOS

13-09-2019 Los veteranos de guerra Roberto Reyes, general de brigada, y José Vásquez, exsubteniente de infantería RI 12, disertaron - en el Salón Marcos Paz - sobre los hechos acontecidos en el Combate de San Carlos. “Es importante que la Legislatura abra sus puertas a estas actividades, porque el compromiso de un Poder como éste en la difusión de lo histórico y en donde se expone sobre el heroísmo de nuestros soldados argentinos en Malvinas es vital, sobre todo para educar en valores”, señaló Reyes.

En este sentido, Carlos Haquim, vicegobernador y presidente de la Cámara, recibió a los veteranos y realizando un homenaje a los soldados jujeños de Malvinas remarcó “antes que nada quiero nombrarlos, ellos son los soldados jujeños que quedaron en nuestras Islas Malvinas. Son parte de los 649 Argentinos que están en una guardia eterna”.

Por su parte, José Vásquez expresó “la historia es muy importante para el desarrollo de los pueblos. Olvidarse de la historia o no entenderla, no estudiarla o no tenerla presente dificulta el desarrollo de los pueblos. Hay que atender el ejemplo de nuestros antecesores que hicieron la patria, en la época de la Independencia o de la Guerra de Malvinas”.