Acusado de violación agravada, atrincherado en Brasil y sin trabajo: así cumple Juan Darthés 55 años

captura internacional

Además, la fiscalía pidió supara que permanezca detenido durante todo el proceso judicial. Pero como en Brasil, país en el que nació, y adonde viajó dos semanas después de la denuncia- no existe convenio de extradición-, se sabe que Darthés eligió San Pablo para estar a resguardo de la Justicia. La semana pasada, su abogado en Nicaragua presentó un escrito donde no solo se proclama inocente , sino que también informa que no se presentará ante las autoridades nicaragüenses para conservar así su libertad.