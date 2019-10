Narco Charlotte: matan a un reggaetonero que grabó con ella

Es furor: El video que protagoniza Charlotte ya tiene un millón de vistas en Youtube.

Sandoval había anunciado el lanzamiento de su sello el 1° de agosto a través de Instagram. En poco tiempo llegó a juntar más de 30 mil seguidores, aunque después del crimen de Ema Pimpi la foto de perfil y todas las publicaciones fueron eliminadas.

Descargo

Por otro lado, Vicly Xipolitakis confesó que no tuvo nada con Claudio Caniggia. A la Griega se la había vinculado con el Pájaro, pero solo fue un sorpresivo encuentro en el hotel Faena. La mediática aclaró que se encontraban en ese hotel celebrando el Día de la Madre y sintió ganas de tomar mate. Como en el establecimiento no tenían bombilla comenzó a tocar las puertas de las habitaciones y en la segunda que goléo, abrió Caniggia. “Lo vi y dije: ‘Ay, disculpame, perdón…’. Y me quedé, yo, también. Le dije que justo estaba necesitando eso y me dijo: ‘Yo no tengo, pero si querés andá a los chinos…’. Pero fue muy amable”, explicó la mediática.