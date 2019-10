¡Rebelión! Entre los coaches del Bailando hablan de "acomodo" y arman un complot contra Tinelli

Cabe recordar que Moliniers retiró furioso de la pista de baile antes de conocer la decisión del público (que terminó eliminándolo igualmente de la competencia) al considerar que el jurado no valoraba su esfuerzo y que beneficiaba a parejas que, tal vez, no lo merecían. En aquella oportunidad, el bailarín advirtió sobre un supuesto acomodo de algunas parejas.

" Hay varios conflictos entre los coaches. A mí me llegó que Rodrigo Vallejos, el coach de Silvina Escudero, tuvo una reunión con Lolo Rossi y terminó todo mal. Hubo insultos. Dice que no tiene tiempo para preparar los ritmos, que no da más, que está agotado. Octubre es un mes de caos porque todos se empiezan a quejar", sumó Cinthia Fernández en LAM.