Robert de Niro fue denunciado por acoso sexual

Meses atrás se conoció que su ex esposa, Grace Hightower, quiere que le de 250 millones de dólares, cifra que es exactamente la mitad del monto de la fortuna del actor. Esto se debe a que más allá de que hayan firmado un contrato prenupcial en el que solo le corresponden un departamento ubicado en la ciudad de Nueva York que está valorado en US$ 6 millones, US$ 500.000 en efectivo y un millón de la misma divisa a través de una pensión entregada anualmente, la mujer reclama parte de los grandes negocios que el artista hizo además de su fructífera carrera, como por ejemplo, distintos restaurantes y complejos hoteleros.