UNJu : Ingeniería Industrial: Tesis que permitió una incrementación de la capacidad productiva de la Empresa IRMA S.R.L.

Con el título "Propuesta de Reingeniería del Proceso Principal con el objetivo de incrementar la capacidad productiva de la Empresa IRMA S.R.L." , Emanuel Churquina y Pablo Julián Mamani defendieron este miércoles 9 de octubre del corriente, su Trabajo Final correspondiente a la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) . El mismo, fue realizado bajo la dirección de la Ing. Claudia Elena Etchart y el Ing. Alberto Luis Subelza.

Los flamantes Ingenieros Industriales explicaron el Trabajo Desarrollado “consistió en proponer un nuevo Diseño de Planta para la empresa con el objetivo de que se obtenga mejoras significativas ya que no se podía cumplir con la demanda, los clientes estaban insatisfechos y por ello se buscó aumentar la capacidad productiva así que se planteó la reingeniería para obtener un cambio radical en todo el proceso y así ver la mejora en la empresa”. Además, compartieron “bastante linda la experiencia, venimos haciendo este trabajo desde hace un año y siempre quisimos que no sólo queda en papel sino que se pueda implementar y eso es lo que logramos con esta empresa”. Asimismo, expresaron “después de tantos años y un gran esfuerzo me siento muy orgullo con mi compañero por habernos recibido, quiero agradecerle principalmente a él porque entre los dos nos complementamos muy bien, agradecido a la Facultad de Ingeniería, a nuestros profesores, al comité evaluador, compañeros, director y codirector , por ayudarnos a terminar esta meta en y seguir con nuestra vida”. Además, manifestaron su deseo de “ser empresarios aunque nos falta financiamiento pero sabemos que el día de mañana vamos a lograrlo”, afirmaron.

Por su parte, la Ing. Elena Etchar indicó “los chicos me propusieron ser directora para abordar la Reingeniería de una fábrica de papas fritas, una empresa jujeña que apuesta a la producción jujeña y yo lo único que hice fue guiarlos, pusieron todo el esfuerzo ellos”, a la vez explicó “lo que hicieron es Reingeniería, que implica un cambio radical de la empresa, es decir, un cambio de todo lo que estaba hecho haciendo un nuevo Layout, también trabajaron la inocuidad del alimento para lo cual tienen que tener un sistema especial de control y luego hicieron todas la nuevas instalaciones eléctricas, realizando un estudio de iluminación y viabilidad del proyecto que con estos tiempos por cómo está nuestro país, tener un proyecto que sea viable es muy importante”, en ese sentido, la Ing. Etchar destacó “lo más importante fue que el dueño está apoyando y va a seguir aumentando la capacidad de la planta por lo que va a seguir apostando a otras áreas”, y remarcó “son ingenieros que salen de una Universidad Pública con el nivel como de cualquier otra Universidad del país”. Por último alentó a los estudiantes en general que “estudien, que se puede, que se pongan las pilas y estudien porque cuando se quiere se puede”.

En tanto, por la empresa Irma SRL en la que se realizó el Trabajo Final de Grado, Rolando Santi, propietario de la empresa, hizo saber su satisfacción con los resultados obtenidos “me quedo con la boca abierta porque fue muy grande el aporte universitario que hicieron, la calidad de profesionales que está sacando hoy en día la Universidad es impresionante, porque uno siempre busca de afuera para tratar de solucionar los inconvenientes técnicos que se nos presentan a diario pero a través de la Universidad cuando se presentaron los chicos empezaron a desarrollar el proyecto y a solucionar problemas de maquinarias, y ahí uno se da cuenta de la capacidad que tienen, cómo han sido formados”, resaltó. Además, informó “con el aporte de ellos se ha logrado duplicar la producción, la empresa ha confiado en ellos y se han adquirido cosas para trata de llegar a una mayor producción así que muy satisfecho”, manifestó.

Por parte de la familia de los nuevos Ingenieros Industriales, Mónica y Pablo, padres de Pablo Mamaní, compartieron emocionados “es mi segundo hijo que egresa y para la familia es muy importante un nuevo profesional, le deseamos lo mejor, éxitos y sobre todo que sea una buena persona”, y agregaron “tuvo mucha voluntad para estudiar y salió adelante, y gracias a la Universidad Pública”.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.