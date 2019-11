JUJUY : LA COMISIÓN ACUSADORA DESESTIMÓ LOS JUICIOS POLÍTICOS

La Comisión Acusadora de la Legislatura resolvió desestimar los Juicios Políticos en contra del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia e integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy. “Se votó y se confeccionó una resolución por la cual se desestiman los juicios políticos dada la falta de números para la continuidad de los mismos. La falta de voluntades de acompañamiento es normal en los trámites parlamentarios”, señaló Ramiro Tizón, titular de la Comisión Acusadora.

Al respecto, Tizón aclaró “tuvimos debates en el interbloque de Cambia Jujuy y se hacía evidente que no íbamos a contar con los números requeridos por la Constitución para la continuación de los juicios, que son los 2/3 de la Sala Acusadora. La resolución fue acompañada por la totalidad de los diputados presentes y ya se notificó a los denunciados, así termina ésta difícil situación para ellos. Esto es ‘Cosa Juzgada’ y por lo tanto no se los puede volver a juzgar por los hechos denunciados aquí”.

Para finalizar, el legislador explicó a la prensa la naturaleza de los juicios políticos, señalando “nosotros no formulamos cargos penales. Las denuncias no denunciaban delitos, denunciaban incumplimientos de los deberes a sus cargos, es totalmente ajeno al Poder Judicial y es un resultado que debemos respetar porque constitucionalmente correspondía la desestimación. No hacemos justicia porque la justicia la hace el Poder Judicial, en todo caso lo que hacemos es evaluar conductas políticas como órgano político de la provincia”.

