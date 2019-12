SAN ANTONIO : EL PRIMER INTENDENTE DE ESTA LOCALIDAD ES ALVARO DE BEDIA

En un día histórico para San Antonio, Álvaro De Bedia, juró y será el primer intendente de la localidad hasta el año 2023, luego que por ley el departamento pasó a ser municipalidad tras ser ratificado por voluntad popular en las urnas el pasado 9 de junio.

“realmente es un orgullo que hayan confiado en este equipo y es por eso que agradezco ser parte de esta intendencia, cada uno de ellos es parte fundamental, un equipo de trabajo unido, sin ellos no lo hubiéramos logrado” indicó De Bedia.

Por ultimo expresó” vamos a seguir trabajando para nuestro pueblo” y puso especial énfasis en convocar a los vecinos y dijo “lo más honroso para mi seria, que todos los vecinos me acompañen en este camino y que cada vez que vean a un amigo, un familiar, una persona que no tenga un plato de comida que me llame a la hora que sea, para eso estoy yo y

mi equipo para trabajar y brindar la ayuda, finalizó.